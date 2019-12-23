Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artışla 111.775,77 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 599,02 puan değer kazandı. Cuma günü 111.176,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 302,54 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 111.479,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 111.266,18, en yüksek 111.856,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 247'si yükseldi, 132'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Vestel Elektronik, Koza Anadolu Metal, Karsan Otomotiv, İpek Doğal Enerji ve Albaraka Türk Katılım Bankası oldu.

Altının onsu 1.485,04 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,57, bileşik getirisi yüzde 11,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1086, sterlin/dolar paritesi 1,3009 ve dolar/yen paritesi 109,37 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,9390 liradan, avro 6,5880 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.485,04 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,80 dolardan işlem görüyor.