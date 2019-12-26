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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 114.416,03 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 114.416,03 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.086,01 puan değer kazandı. Dün 113.329,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 184,95 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.514,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.514,17, en yüksek 114.534,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 291'i yükseldi, 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Finansal Kiralama, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Şişecam ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.504,28 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,44, bileşik getirisi yüzde 11,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1092, sterlin/dolar paritesi 1,2982 ve dolar/yen paritesi 109,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9400 liradan, avro 6,5880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.504,28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,31 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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