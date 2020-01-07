Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.324,68 puan değer kazandı. Dün 111.412,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.181,30 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 112.594,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 112.539,95, en yüksek 112.971,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 360'ı yükseldi, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası ve İş Finansal Kiralama oldu.


Altının onsu 1.566,21 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1184, sterlin/dolar paritesi 1,3173 ve dolar/yen paritesi 108,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9690 liradan, avro 6,6740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.566,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler
17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi

Son Dakika Haberleri
18:56 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi
16:25 Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:55:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]