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Piyasalarda gün ortası

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,04 puan değer kazandı. Dün 112.599,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.639,11 puan ve yüzde 1,46 değer kaybıyla 110.960,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.745,62, en yüksek 112.845,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 86'sı yükseldi, 313'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Petkim ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.583,78 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1139, sterlin/dolar paritesi 1,3119 ve dolar/yen paritesi 108,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9760 liradan, avro 6,6480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.583,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,07 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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