Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 120.511,02 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.847,32 puan değer kazandı. Cuma günü 118.663,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 931,46 puan ve yüzde 0,78 değer kazancıyla 119.595,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.595,16, en yüksek 120.899,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,52, teknoloji endeksi yüzde 0,96 ve hizmetler endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 358'i yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank, Kardemir (D) ve Emlak Konut GYO oldu.

Altının onsu 1.547,94 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,52, bileşik getirisi yüzde 10,79 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1115, sterlin/dolar paritesi 1,2972 ve dolar/yen paritesi 109,84 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8600 liradan, avro 6,5130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.547,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,45 dolardan işlem görüyor.