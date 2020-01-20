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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 122.771,54 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 122.771,54 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.296,78 puan değer kazandı. Cuma günü 121.474,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 404,72 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 121.879,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında 122.909,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini ve en düşük de 121.879,47 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 1,35, teknoloji endeksi yüzde 1,56 ve hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 318'i yükseldi, 78'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Petkim, Kardemir (D) ve Güneş Sigorta oldu.


Altının onsu 1.560 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1084, sterlin/dolar paritesi 1,2985 ve dolar/yen paritesi 110,18 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,9060 liradan, avro 6,5510 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.560 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,2 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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