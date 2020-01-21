Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 azalışla 122.109,65 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 510,12 puan değer kaybetti. Dün 122.619,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 732,97 puan ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 121.886,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 121.504,06, en yüksek 122.306,58 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,22 ve hizmetler endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,44 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 199'u yükseldi, 192'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Finansal Kiralama, Türk Hava Yolları, Petkim, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ve Güneş Sigorta oldu.



Altının onsu 1.555 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,3045 ve dolar/yen paritesi 109,99 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9270 liradan, avro 6,5770 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.555 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,50 dolardan işlem görüyor.