Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 122.941,76 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 122.941,76 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 194,68 puan değer kazandı. Dün 122.747,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 354,66 puan ve yüzde 0,29 değer kaybıyla 122.392,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 122.203,00, en yüksek 123.411,69 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 286'sı yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, İş Finansal Kiralama ve İpek Doğal Enerji oldu.


Altının onsu 1.554,38 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,00, bileşik getirisi yüzde 10,25 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1085, sterlin/dolar paritesi 1,3138 ve dolar/yen paritesi 109,53 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,9240 liradan, avro 6,5660 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.554,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,38 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB ÖNÜNDE "AYVA"LI PROTESTO
Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti! Tuba Büyüksün'ün korku dolu anları Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:52:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]