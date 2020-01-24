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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 121.421,61 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 121.421,61 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.118,62 puan değer kaybetti. Dün 122.540,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.153,46 puan ve yüzde 0,94 değer kazancıyla 123.693,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 121.397,43, en yüksek 123.936,26 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,72,hizmetler endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 156'sı yükseldi, 219'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) İpek Doğal Enerji Kaynak Araştırma ve Garanti Bankası oldu.


Altının onsu 1.562,48 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,81, bileşik getirisi yüzde 10,05 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1034, sterlin/dolar paritesi 1,3099 ve dolar/yen paritesi 109,55 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,9280 liradan, avro 6,5640 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.562,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,83 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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