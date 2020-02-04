Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 artışla 120.781,85 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.539,05 puan değer kazandı. Dün 119.242,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.233,63 puan ve yüzde 1,03 değer kazancıyla 120.476,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 120.159,22, en yüksek 120.807,02 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 2,11 ve hizmetler endeksi yüzde 1,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 340'ı yükseldi, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Halkbank, Şişecam ve ASELSAN oldu.



Altının onsu 1.568,60 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1056, sterlin/dolar paritesi 1,3013 ve dolar/yen paritesi 109,08 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,9680 liradan, avro 6,5970 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.568,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,73 dolardan işlem görüyor.