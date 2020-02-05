Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 123.574,53 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.438,36 puan değer kazandı. Dün 122.136,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 280,48 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 122.416,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 122.125,01, en yüksek 123.593,68 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 1,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 294'ü yükseldi, 92'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Odaş Elektrik Üretim Sanayi, ASELSAN ve Şişecam oldu.



Altının onsu 1.550,29 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,97, bileşik getirisi yüzde 10,22 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1026, sterlin/dolar paritesi 1,3051 ve dolar/yen paritesi 109,66 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,6010 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.550,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,30 dolardan işlem görüyor.