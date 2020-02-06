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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 123.495,42 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 123.495,42 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.174,65 puan değer kazandı. Dün 122.320,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.069,34 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 123.390,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 122.712,08, en yüksek 123.844,96 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 298'i yükseldi, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik Üretim Sanayi, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası ve Pegasus oldu.


Altının onsu 1.563,65 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,09, bileşik getirisi yüzde 10,34 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1004, sterlin/dolar paritesi 1,2974 ve dolar/yen paritesi 109,80 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,9870 liradan, avro 6,5880 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.563,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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