Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 122.008,32 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 275,55 puan değer kaybetti. Dün 122.283,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 192,44 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 122.476,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 121.740,24, en yüksek 122.812,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,19 teknoloji endeksi yüzde 0,42 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 214'ü yükseldi, 162'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası, Vestel Elektronik ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.567,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0955, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 109,80 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,9890 liradan, avro 6,5580 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.567,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,87 dolardan işlem görüyor.