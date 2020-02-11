Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 118.101,05 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,48 puan değer kaybetti. Dün 118.341,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.163,21 puan ve yüzde 0,98 değer kazancıyla 119.504,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.502,47, en yüksek 119.513,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 191'i yükseldi, 189'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Petkim ve Turcas Petrol oldu.

Altının onsu 1.568,61 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,77, bileşik getirisi yüzde 11,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0913, sterlin/dolar paritesi 1,2935 ve dolar/yen paritesi 109,86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0340 liradan, avro 6,5840 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.568,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,03 dolardan işlem görüyor.