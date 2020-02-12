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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 artışla 121.072,85 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 artışla 121.072,85 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.275,03 puan değer kazandı. Dün 119.797,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 142,19 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 119.940,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.229,22, en yüksek 121.321,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,56 ve teknoloji endeksi yüzde 8,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 266'sı yükseldi, 112'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Turcas Petrol, Odaş Elektrik ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.565,10 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,73, bileşik getirisi yüzde 11,02 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0919, sterlin/dolar paritesi 1,2979 ve dolar/yen paritesi 109,99 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,0320 liradan, avro 6,5850 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.565,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,07 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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