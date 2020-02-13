Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 120.192,97 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,23 puan değer kazandı. Dün 120.048,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 48,34 puan ve yüzde 0,04 değer kaybıyla 120.000,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.472,47, en yüksek 120.402,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 242'si yükseldi, 138'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester ve Türk Telekom oldu.

Altının onsu 1.575,52 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,78, bileşik getirisi yüzde 11,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0883, sterlin/dolar paritesi 1,2971 ve dolar/yen paritesi 109,73 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0520 liradan, avro 6,5900 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.575,62 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,19 dolardan işlem görüyor.