Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 120.847,31 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 120.847,31 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,78 puan değer kazandı. Dün 120.540,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 541,44 puan ve yüzde 0,45 değer kazanımıyla 121.081,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 120.537,44, en yüksek 121.580,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 3,46 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 209'u yükseldi, 156'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.577,02 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,88, bileşik getirisi yüzde 11,17 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0845, sterlin/dolar paritesi 1,3034 ve dolar/yen paritesi 109,79 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0570 liradan, avro 6,5690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.577,02 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,53 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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