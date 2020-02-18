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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalışla 120.110,70 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalışla 120.110,70 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 681,16 puan değer kaybetti. Dün 120.791,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 340,43 puan ve yüzde 0,28 değer kaybıyla 120.451,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.527,69, en yüksek 120.451,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 101'i yükseldi, 289'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Odaş Elektrik, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.589,40 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,97, bileşik getirisi yüzde 11,27 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0822, sterlin/dolar paritesi 1,2994 ve dolar/yen paritesi 109,71 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,0680 liradan, avro 6,5670 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.589,40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,62 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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