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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 119.574,10 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 azalışla 119.574,10 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 336,73 puan değer kaybetti. Dün 119.574,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 462,13 puan ve yüzde 0,39 değer kazanımıyla 120.036,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.237,37, en yüksek 120.464,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 82'si yükseldi, 295'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Turkcell oldu.


Altının onsu 1.608,87 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,84, bileşik getirisi yüzde 11,14 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0803, sterlin/dolar paritesi 1,3005 ve dolar/yen paritesi 110,23 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,0590 liradan, avro 6,5470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.608,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,46 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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