Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 azalışla 118.260,71 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 azalışla 118.260,71 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 935,38 puan değer kaybetti. Dün 119.196,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 92,81 puan ve yüzde 0,08 değer kazanımıyla 119.288,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.838,30, en yüksek 119.350,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 2,09 ve hizmetler endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 46'sı yükseldi, 368'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Odaş Elektrik ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.609,23 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,02, bileşik getirisi yüzde 11,33 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2901 ve dolar/yen paritesi 120,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0870 liradan, avro 6,5780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.609,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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