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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 115.860,52 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 115.860,52 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 218,48 puan değer kazandı. Dün 115.642,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 552,54 puan ve yüzde 0,48 değer kaybıyla 115.089,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.453,40, en yüksek 116.031,72 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,08, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 250'si yükseldi, 136'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, İpek Doğal Enerji ve Koza Anadolu Metal oldu.

Altının onsu 1.635,07 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,31, bileşik getirisi yüzde 11,63 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2915 ve dolar/yen paritesi 111,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1110 liradan, avro 6,6040 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.635,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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