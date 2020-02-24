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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,21 azalışla 114.244,86 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,21 azalışla 114.244,86 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.584,53 puan değer kaybetti. Cuma günü 116.829,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.844,99 puan ve yüzde 1,58 değer kaybıyla 114.984,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.870,43, en yüksek 114.984,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 74'ü yükseldi, 328'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal, ASELSAN ve Kardemir (D)oldu.

Altının onsu 1.683,12 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,48, bileşik getirisi yüzde 11,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0817, sterlin/dolar paritesi 1,2896 ve dolar/yen paritesi 111,30 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,1490 liradan, avro 6,6520 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.683,12 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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