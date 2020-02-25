Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 114.929,30 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 140,09 puan değer kazandı. Dün 114.789,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 836,84 puan ve yüzde 0,73 değer kazanımıyla 115.626,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.751,10, en yüksek 115.991,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 2,07 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 278'i yükseldi, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Odaş Elektrik ve İpek Doğal Enerji oldu.



Altının onsu 1.651,29 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0851, sterlin/dolar paritesi 1,2994 ve dolar/yen paritesi 110,38 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1560 liradan, avro 6,6780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.651,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,07 dolardan işlem görüyor.