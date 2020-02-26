Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 113.898,88 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 113.898,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 465,65 puan değer kaybetti. Dün 114.364,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 82,69 puan ve yüzde 0,07 değer kaybıyla 114.281,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.146,53, en yüksek 114.644,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 101'i yükseldi, 286'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Alarko GYO ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.650,19 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0889, sterlin/dolar paritesi 1,2949 ve dolar/yen paritesi 110,32 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1550 liradan, avro 6,7020 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.650,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i hakaret davasından beraat etti
Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi Valilik, İstanbul için lodos fırtınası uyarısı yaptı Haluk Levent, ünlü oyuncu Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]