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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,02 azalışla 104.879,21 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,02 azalışla 104.879,21 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5.539,16 puan değer kaybetti. Dün 110.418,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11.086,38 puan ve yüzde 10,04 değer kaybıyla 99.331,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 99.331,99, en yüksek 106.074,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 6,13, sanayi endeksi yüzde 4,32, teknoloji endeksi yüzde 4,69 ve hizmetler endeksi yüzde 4,77 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 18'i yükseldi, 402'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.627,87 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,06, bileşik getirisi yüzde 12,42 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1044, sterlin/dolar paritesi 1,2905 ve dolar/yen paritesi 108,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2530 liradan, avro 6,9090 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.627,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50,32 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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