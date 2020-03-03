Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,57 artışla 110.063,76 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.753,89 puan değer kazandı. Dün 107.309,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.687,63 puan ve yüzde 1,57 değer kazanımıyla 108.997,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.881,41, en yüksek 110.197,43 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,38, sanayi endeksi yüzde 1,57, teknoloji endeksi yüzde 2,80 ve hizmetler endeksi yüzde 2,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 365'i yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.597,16 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,82, bileşik getirisi yüzde 12,17 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1127, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 107,97 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2010 liradan, avro 6,9010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.597,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,87 dolardan işlem görüyor.