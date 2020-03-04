Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 112.433,25 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 112.433,25 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.225,98 puan değer kazandı. Dün 111.207,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 248,06 puan ve yüzde 0,22 azalarak 110.959,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.678,33, en yüksek 112.668,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 2,01 ve hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 189'u yükseldi, 176'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Garanti Bankası ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.639,73 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,88, bileşik getirisi yüzde 11,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1157, sterlin/dolar paritesi 1,2784 ve dolar/yen paritesi 107,41 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0880 liradan, avro 6,7930 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.639,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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