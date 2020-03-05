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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 112.983,38 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 112.983,38 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.198,00 puan değer kazandı. Dün 110.785,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.719,18 puan ve yüzde 1,55 artarak 112.504,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 112.285,96, en yüksek 113.106,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 1,81 ve hizmetler endeksi yüzde 2,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 314'ü yükseldi, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Karsan Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.644,20 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,52, bileşik getirisi yüzde 10,80 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1173, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi 106,94 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0890 liradan, avro 6,8070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.644,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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