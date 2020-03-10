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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,73 artışla 106.351,20 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,73 artışla 106.351,20 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.827,18 puan değer kazandı. Dün 103.524,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.497,03 puan ve yüzde 2,41 artarak 106.021,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 105.131,42, en yüksek 106.494,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,09, sanayi endeksi yüzde 2,91, teknoloji endeksi yüzde 2,35 ve hizmetler endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 351'i yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.658,67 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,34, bileşik getirisi yüzde 10,61 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1352, sterlin/dolar paritesi 1,3059 ve dolar/yen paritesi 104,62 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 6,1110 liradan, avro 6,9360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.658,67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 9,21 yükselişle 36,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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