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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,36 azalışla 96.565,07 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,36 azalışla 96.565,07 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.401,20 puan değer kaybetti. Dün 100.966,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.518,11 puan ve yüzde 2,49 azalarak 98.448,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 96.048,45, en yüksek 99.026,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,88, sanayi endeksi yüzde 5,46, teknoloji endeksi yüzde 6,97 ve hizmetler endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 33'ü yükseldi, 384'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası ve Migros oldu.


Altının onsu 1.634,07 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1245, sterlin/dolar paritesi 1,2749 ve dolar/yen paritesi 103,84 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,2320 liradan, avro 7,0070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.634,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 6,53 düşüşle 33,35 dolardan işlem görüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:10 Kaynak: AA
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