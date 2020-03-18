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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 87.007,25 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 87.007,25 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,56 puan değer kazandı. Dün 86.777,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.001,17 puan ve yüzde 2,31 azalarak 84.776,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 84.302,70 ve en yüksek 87.824,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,97,hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 214'ü yükseldi, 163'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.494,07 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,74, bileşik getirisi yüzde 11,03 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0992, sterlin/dolar paritesi 1,2018 ve dolar/yen paritesi 107,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4650 liradan, avro 7,1050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.494,07 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,22 düşüşle 27,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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