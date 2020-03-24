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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,80 artışla 88.292,17 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,80 artışla 88.292,17 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.046,01 puan değer kazandı. Dün 84.246,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3.325,23 puan ve yüzde 3,95 artarak 87.571,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 87.050,38 ve en yüksek 88.303,42 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,41, teknoloji endeksi yüzde 6,38, sanayi endeksi yüzde 5,05, hizmetler endeksi yüzde 3,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 407'si yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve İş Finansal Kiralama oldu.


Altının onsu 1.588,36 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0854, sterlin/dolar paritesi 1,1716 ve dolar/yen paritesi 110,42 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4920 liradan, avro 7,0470 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.588,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,77 yükselişle 28,44 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:18 Kaynak: AA

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