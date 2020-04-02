Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 azalışla 88.844,45 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 240,68 puan değer kaybetti. Dün 89.085,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.030,91 puan ve yüzde 1,16 artarak 90.116,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 88.650,26 ve en yüksek 90.408,82 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 116'sı yükseldi, 266'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Sasa Polyester, Eczacıbaşı ilaç, Garanti Bankası ve ASELSAN oldu.



Altının onsu 1.590,47 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,98, bileşik getirisi yüzde 12,34 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0935, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 107,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6900 liradan, avro 7,3120 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.590,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 7,51 yükselişle 25,00 dolardan işlem görüyor.