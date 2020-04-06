Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,82 artışla 91.181,60 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.628,99 puan değer kazandı. Cuma günü 89.552,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1.436,46 puan ve yüzde 1,60 artarak 90.989,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 90.630,58 ve en yüksek 91.313,81 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,85, teknoloji endeksi yüzde 2,41, sanayi endeksi yüzde 2,17, hizmetler endeksi yüzde 1,71 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 385'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Yapı Kredi Bankası oldu.



Altının onsu 1.635,22 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0812, sterlin/dolar paritesi 1,2299 ve dolar/yen paritesi 109,21 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,7560 liradan, avro 7,3020 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.635,22 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,40 düşüşle 31,98 dolardan işlem görüyor.