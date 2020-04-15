Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,12 azalışla 96.459,82 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.089,98 puan değer kaybetti. Dün 98.549,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 395,12 puan ve yüzde 0,40 artarak 98.944,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 94.602,49 ve en yüksek 99.044,20 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,77, teknoloji endeksi yüzde 2,68, sanayi endeksi yüzde 1,98 ve hizmetler endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 59'u yükseldi, 354'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus, ASELSAN, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.715,99 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0935, sterlin/dolar paritesi 1,2522 ve dolar/yen paritesi 107,37 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8560 liradan, avro 7,4960 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.715,99 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,85 düşüşle 27,38 dolardan işlem görüyor.