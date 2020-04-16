Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 96.010,59 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155,67 puan değer kazandı. Dün 95.854,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 851,05 puan ve yüzde 0,89 artarak 96.705,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 95.330,43 ve en yüksek 97.064,94 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 166'sı yükseldi, 222'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Pegasus, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç ve Migros oldu.



Altının onsu 1.723,01 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0869, sterlin/dolar paritesi 1,2473 ve dolar/yen paritesi 107,75 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,9240 liradan, avro 7,5230 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.723,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,00 yükselişle 27,43 dolardan işlem görüyor.