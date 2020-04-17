Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,98 artışla 98.158,78 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.909,68 puan değer kazandı. Dün 96.249,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.038,07 puan ve yüzde 2,12 artarak 98.287,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.600,99 ve en yüksek 98.433,42 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,34, hizmetler endeksi yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 2,28, sanayi endeksi yüzde 1,65 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 339'u yükseldi, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Pegasus, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Garanti Bankası oldu.



Altının onsu 1.688,70 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0818, sterlin/dolar paritesi 1,2415 ve dolar/yen paritesi 107,89 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,9370 liradan, avro 7,5040 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.688,70, dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,52 yükselişle 27,50 dolardan işlem görüyor.