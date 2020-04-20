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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 98.946,85 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 98.946,85 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 767,03 puan değer kazandı. Cuma günü 98.179,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 481,81 puan ve yüzde 0,49 artarak 98.661,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98.280,57 ve en yüksek 99.266,68 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 362'si yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama ve Migros oldu.

Altının onsu 1.679,84 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,78, bileşik getirisi yüzde 10,02 seviyelerinde bulunuyor.


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0881, sterlin/dolar paritesi 1,2476 ve dolar/yen paritesi 107,65 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,9220 liradan, avro 7,5320 liradan satılıyor.


Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.679,84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,33 düşüşle 26,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:34 Kaynak: AA

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