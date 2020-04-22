Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 98.688,46 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.069,46 puan değer kazandı. Dün 97.619,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 510,45 puan ve yüzde 0,52 artarak 98.129,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.896,60 ve en yüksek 98.961,78 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,09, teknoloji endeksi yüzde 1,77, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve hizmetler endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 310'u yükseldi, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Şok Marketler, Doğan Holding, Eczacıbaşı İlaç ve Türk Hava Yolları oldu.



Altının onsu 1.702,09 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,33, bileşik getirisi yüzde 9,54 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0861, sterlin/dolar paritesi 1,2365 ve dolar/yen paritesi 107,70 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,9810 liradan, avro 7,5810 liradan satılıyor.



Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.702,09 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 18,90 dolardan işlem görüyor.