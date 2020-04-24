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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 98.800,51 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 98.800,51 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 629,53 puan değer kazandı. Çarşamba günü 98.170,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 278,48 puan ve yüzde 0,28 artarak 98.449,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.929,33 ve en yüksek 98.945,54 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,82 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 276'sı yükseldi, 111'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, Petkim, Güneş Sigorta ve Sasa Polyester oldu.


Altının onsu 1.729,00 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0767, sterlin/dolar paritesi 1,2330 ve dolar/yen paritesi 107,64 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,9710 liradan, avro 7,5030 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.729,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 21,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, Çarşamba, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:28 Kaynak: AA

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