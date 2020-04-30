Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 102.223,10 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 627,77 puan değer kazandı. Dün 101.595,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 470,64 puan ve yüzde 0,46 artarak 102.065,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 101.265,88 ve en yüksek 102.328,43 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,39 ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 202'si yükseldi, 178'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve TÜPRAŞ oldu.



Altının onsu 1.715,50 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,75, bileşik getirisi yüzde 8,94 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0876, sterlin/dolar paritesi 1,2504 ve dolar/yen paritesi 106,65 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 7,5980 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.715,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 11,40 yükselişle 24,35 dolardan işlem görüyor.