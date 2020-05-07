Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 98.975,57 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,12 puan değer kazandı. Dün 98.571,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,47 puan ve yüzde 0,01 artarak 98.579,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.799,59 ve en yüksek 99.273,48 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,37 ve sanayi endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 204'ü yükseldi, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pınar Et ve Un Sanayi, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret oldu.



Altının onsu 1.694,20 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0796, sterlin/dolar paritesi 1,2376 ve dolar/yen paritesi 106,47 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 7,2520 liradan, avro 7,8410 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.694,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 6,21 yükselişle 30,67 dolardan işlem görüyor.