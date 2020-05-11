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Piyasalarda gün ortası

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 98.280,41 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 98.280,41 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 435,21 puan değer kazandı. Cuma günü 97.845,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 574,62 puan ve yüzde 0,59 artarak 98.419,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.943,95 ve en yüksek 98.641,05 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, hizmetler endeksi yüzde 1,05, teknoloji endeksi yüzde 0,87 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 274'ü yükseldi, 116'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Finansal Kiralama, Kardemir (D), Alkim Alkali Kimya, Migros ve Garanti Bankası oldu.


Altının onsu 1.698,53 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0819, sterlin/dolar paritesi 1,2335 ve dolar/yen paritesi 107,25 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 7,0760 liradan, avro 7,6620 liradan satılıyor.


Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.698,53 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2 azalışla 29,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 01:26 Kaynak: AA


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