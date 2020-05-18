Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 101.573,42 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.805,27 puan değer kazandı. Cuma günü 99.768,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.129,92 puan ve yüzde 1,13 artarak 100.898,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.896,81 ve en yüksek 101.597,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 2,39 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 330'u yükseldi, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Alkim Alkali Kimya, İş Finansal Kiralama ve Pegasus Hava Taşımacılığı oldu.


Altının onsu 1.764,00 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2125 ve dolar/yen paritesi 107,30 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,4130 liradan satılıyor.


Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,2 değer kazancıyla 1.764,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 4,72 artışla 34,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:22 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

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