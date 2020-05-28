Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 artışla 105.242,00 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 artışla 105.242,00 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 288,50 puan değer kazandı. Dün 104.953,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 689,22 puan ve yüzde 0,66 artarak 105.642,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 104.534,59 ve en yüksek 106.291,54 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 79'u yükseldi, 314'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus Hava Taşımacılığı, ASELSAN ve Akbank oldu.


Altının onsu 1.722,09 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1000, sterlin/dolar paritesi 1,2242 ve dolar/yen paritesi 107,74 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8030 liradan, avro 7,4870 liradan satılıyor.


Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,75 değer kazancıyla 1.722,09 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,05 artışla 34,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

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