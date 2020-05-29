Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 104.982,21 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 104.982,21 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 377,55 puan değer kaybetti. Dün 105.359,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 176,87 puan ve yüzde 0,17 azalarak 105.182,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 104.670,95 ve en yüksek 105,669,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 159'u yükseldi, 218'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Galatasaray, ASELSAN, Tukaş Gıda oldu.

Altının onsu 1.726,61 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1134, sterlin/dolar paritesi 1,2309 ve dolar/yen paritesi 107,15 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8270 liradan, avro 7,6050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,48 artışla 1.726,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,57 azalışla 34,82 dolardan işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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