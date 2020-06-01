Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 106.947,32 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.426,84 puan değer kazandı. Cuma günü, 105.520,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 960,54 puan ve yüzde 0,91 artarak 106.481,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 106.356,95 ve en yüksek 107.112,76 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 304'ü yükseldi, 93'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Galatasaray oldu.

Altının onsu 1.735,09 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,71, bileşik getirisi yüzde 8,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1109, sterlin/dolar paritesi 1,2385 ve dolar/yen paritesi 107,68 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,8220 liradan, avro 7,5800 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,30 değer kazancıyla 1.735,09 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,50 artışla 37,72 dolardan işlem görüyor.