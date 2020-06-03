Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 108.907,76 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 810,49 puan değer kazandı. Dün, 108.097,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 828,93 puan ve yüzde 0,77 artarak 108.926,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.326,55 ve en yüksek 109.230,84 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 266'sı yükseldi, 114'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,, Türk Hava Yolları ve Akbank oldu.



Altının onsu 1.718,57 dolar seviyesinde

.Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1208, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 108,72 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7520 liradan, avro 7,5700 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,55 değer kaybıyla 1.718,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,39 azalışla 39,10 dolardan işlem görüyor.