Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 108.792,72 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 108.792,72 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 844,36 puan değer kaybetti. Dün 109.637,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 307,86 puan ve yüzde 0,28 artarak 109.944,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.456,40 ve en yüksek 110,329,86 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 115'i yükseldi, 282'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Galatasaray, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları ve Trabzonspor oldu.

Altının onsu 1.708,79 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,02, bileşik getirisi yüzde 9,22 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,2648 ve dolar/yen paritesi 107,89 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,7970 liradan, avro 7,6620 liradan satılıyor.


Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,61 artışla 1.708,79 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,12 azalışla 39,94 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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