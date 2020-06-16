Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 artışla 111.281,58 puan oldu.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 artışla 111.281,58 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.725,63 puan değer kazandı. Dün 109.555,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.341,69 puan ve yüzde 1,22 artarak 110.897,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.706,03 ve en yüksek 111,298,40 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,83, teknoloji endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 1,41 ve sanayi endeksi yüzde 1,72 değer kazandı.


Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 358'i yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Galatasaray, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası ve Karsan Otomotiv oldu.


Altının onsu 1.730,61 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,99, bileşik getirisi yüzde 9,19 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1324, sterlin/dolar paritesi 1,2655 ve dolar/yen paritesi 107,38 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8390 liradan, avro 7,7470 liradan satılıyor.


Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,34 artışla 1.730,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,25 artışla 40,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi

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